DAX stabil. Fokus auf Powell-Rede.

02.10.23 10:30 Uhr

Der DAX® kann sich zu Handelsbeginn weiter stabilisieren. Am Wochenende konnte ein shutdown in den USA zunächst abgewendet werden. Dies sorgt für eine gewisse Erleichterung bei den Investoren. Zudem stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China über die Marke von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der Aktivität. Heute Abend wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Möglicherweise kann er weitere Impulse geben.