Trading Idee: BMW-Aktie vor Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke

Die BMW-Aktien gerieten Mitte März deutlich unter Druck und fielen vom Verlaufshoch am 11. März bei 88,26 Euro bis zum Verlaufstief am 9. April bei 62,96 Euro. Seitdem befinden sich die Papiere jedoch in einer Erholungsbewegung und stehen kurz davor, die Ichimoku-Wolke im Tageschart wieder nach oben zu durchbrechen. Gelingt dies, würde ein langfristiges Kaufsignal generiert werden.

Am Vortag schlossen die BMW-Aktien mit einer ausgeprägt bullischen Tageskerze nur knapp unter dem 200er-EMA, der aktuell bei 79,54 Euro verläuft. Aktuell notieren die BMW-Papiere etwas höher, um 79,70 Euro. Die Aufwärtsdynamik der vergangenen Tage könnte sich fortsetzen und zu einem nachhaltigen Ausbruch über den 200er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke führen. Zusätzlichen Auftrieb könnten die Aktien von der bullischen Überschneidung des 10er-EMA bei derzeit 76,07 Euro über den 50er-EMA bei 75,66 Euro erhalten. Solange der 10er-EMA im Tageschart verteidigt wird, überwiegen die Chancen auf weiter steigende Kurse. Als nächstes Kursziel gilt der Bereich um 80 Euro, darüber folgt ein markanter Widerstand bei etwa 82 Euro. In eigener Sache Fazit: Trader könnten auf einen weiteren Hochlauf der BMW-Aktien nach einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre, eine Long-Position um 78,50 Euro nach einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke mit einem Open-End-Turbo-Call (SX3SDQ) der Société Générale zu eröffnen. Das Kursziel für die Aktien läge zunächst bei 85 Euro (was einem Ziel für den Call von etwa 1,57 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 73 Euro gesetzt werden (was einem Stopp für den Call von etwa 0,38 € entspricht). Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in BMW investiert. BMW Basiswert BMW (ISIN: DE0005190003) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SX3SDQ6 / SX3SDQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,07€/1,08€ (09.05.2025, 12:30 Uhr) Basispreis variabel 69,50€ Knock-out-Schwelle 69,50€ Hebel 7,49 Abstand zum Knock-out 12,95% Stop-Loss Call 0,38€ Ziel Call 1,57€ (+88,73%) Wer­bung Die Börse mit hoher Liquidität, transparenten Preisen und vollständiger Orderausführung. Hier finden Sie weitere Trading Ideen. Disclaimer: Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

