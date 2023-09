onemarkets Blog

DAX stagniert. TUI und Autobauer legen zu.

Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag. Aus den USA kamen keinerlei Impulse und aus Deutschland kamen zunächst keine guten Meldungen. So lag der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im Juli 3,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats und dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung zufolge stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland auf 74 Prozent.