Keine Scheu vor Komplexität

Zwischen zwei Variablen besteht eine Korrelation, aber keine Kausalität. Das klingt sehr akademisch, ist aber ein weitverbreiteter Irrtum. In der Finanzanlage wird häufig das Verhältnis von Risiko und Komplexität miteinander verknüpft; zwei Faktoren also, die fälschlicherweise in einem Topf landen.