Ein gutes Zeichen?

Während die Rally am Aktienmarkt zunächst nur von wenigen Titeln getragen wurde und die bekanntesten Unternehmen mit Amazon, Alphabet, Apple, NVIDIA, Microsoft, Tesla und Meta Plattforms als "die Magnificent 7 (die glorreichen Sieben)" geadelt wurden, stechen einige dieser Werte mittler¬weile nicht mehr durch beachtliche Anstiege hervor.

Im Gegenteil, hat sich beispielsweise Apple seit dem Jahreswechsel doch deutlich vom bisherigen Allzeithoch entfernt. Eben¬falls zeigt sich Tesla seit dem Start ins neue Jahr deutlich leichter und könnte in den kommenden Tagen auf ein neues Jahrestief zurückfallen. Zwar zeigen sich NVIDIA oder Microsoft immer noch fest, die Dynamik lässt bei den "glorreichen Sieben" insgesamt allerdings weiter nach. Ein schlechtes Zeichen?

Wichtig für den Vermögensaufbau!

Keinesfalls! So wird der Aufschwung am Aktienmarkt mittlerweile nicht nur von wenigen Technologie-Titeln getrieben, sondern umfasst eine breitere Anzahl von Unternehmen. Die zunehmende Marktbreite lässt daher auf einen stabilen Verlauf schließen, so dass die aktuelle Rally durchaus noch etwas anhalten könnte. Allerdings ist die Bewegung nach den Kursgewinnen der letzten Wochen durchaus heißgelaufen und damit anfällig für eine korrigierende Bewegung. Trotz des nach wie vor sehr starken Aufwärtstrends sollte man bei seinen Investments mehr denn je auf die Begrenzung des Risikos achten, was sich unter anderem durch sinnvoll platzierte Stoppkurse umsetzen lässt. Da bei einigen Anlegern die Gier nach weiteren Gewinnen zu riskanteren Trades führt, sollte im Zuge der fortgeschrittenen Bewegung das Risiko vielmehr reduziert werden! Während der Spieler an der Börse hart im Wind segelt, nimmt der kluge Investor nach kräftigen Anstiegen auch mal den einen oder anderen (Teil-) Gewinn mit. Zu viel Risiko lässt die aktuell erzielten (Buch-) Gewinne bei einer Korrektur rasch zusammenschmelzen und führt nicht selten am Ende auch noch zu Verlusten! Für den Vermögensaufbau sollte die Gier daher nicht den Handel an der Börse bestimmen.

Geht die Rally beim Goldpreis weiter?

Ganz nebenbei ist der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch geklettert, was im Zuge der Rally am Aktienmarkt eher im Hintergrund erfolgt ist. Die Hintergründe, welche den Anstieg erklären, könnten den Kurs aber auch im weiteren Jahresverlauf nach oben treiben. So stehen die Notenbanken, welche sich vom US-Dollar bzw. Euro unabhängiger machen möchten, seit einigen Monaten auf der Käuferseite. Daneben lässt die Aussicht auf fallende Zinsen das Edelmetall weiter glänzen. So gibt es bei einer Investition in Gold keine Zinsen und keine Dividenden. In Zeiten niedriger Zinsen fällt dieses Argument deutlich weniger ins Gewicht, womit Gold-Investments attraktiver werden. Die Aussicht auf eine Zinswende hat den Goldpreis bereits klettern lassen. Mit dem Ausblick auf fallende Zinsen könnten im weiteren Jahresverlauf auch neue Allzeithochs ins Auge gefasst werden, so dass es sich anbietet, den Kurs im Auge zu behalten!!

