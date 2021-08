Kaufsignale?

Was für eine weitere Rally spricht!

Charttechnisch hat der DAX mit der Seitwärtstendenz der vergangenen Wochen Überhitzungszustände ab- und stattdessen Kraft aufgebaut. Sollte der Index in dieser Woche nicht wieder klar unter die Region von rund 15.500 Punkten zurückfallen, ist von einer weiteren Aufwärtstendenz auszugehen. Für ein solches Szenario sprechen auch die Stimmungsindikatoren, die für eine Trendwende nach unten nach wie vor zu negativ sind. Schließlich stirbt die Hausse bekanntlich in der Euphorie. Unterstützend wirkt aktuell auch das billige Geld, welches die Notenbanken nach wie vor bereitstellen. Solange diese expansive Geldpolitik anhält, dürften Rücksetzer rasch wieder als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden. Die mittlerweile steigende Inflation könnte den Druck auf die Notenbanken aber allmählich erhöhen, den Geldhahn nach und nach zuzudrehen.

Argumente für einen weiteren Rücksetzer

Anzeichen einer weiter steigenden Konjunkturkurve dürften neben der zulegenden Inflation ein weiterer Punkt sein, der die Notenbanken zunächst dazu veranlassen dürfte, die Konjunkturprogramme zurückzuführen und im Anschluss dann auch wieder an der Zinsschraube zu drehen. Dies sollte sich dann an den Aktienmärkten belastend auswirken. Daneben deutet der saisonale Faktor zumindest bis Ende September die erhöhte Gefahr eines Rücksetzers an. Last but not least bleibt immer noch abzuwarten, ob nicht doch von Seiten der Corona-Krise negative Nachrichten belasten. So wurde beispielsweise der verkehrsreichste Hafen der Welt Ningbo-Zhoushan aufgrund von Corona-Infektionen zuletzt teilweise geschlossen. Bereits jetzt stöhnt die globale Wirtschaft über die Störungen der Lieferketten. Obwohl die globale Impfquote weiter zunimmt, könnte es doch immer noch deutliche Störungen durch das Corona-Virus geben.

Wenngleich die Richtung an den Aktienmärkten momentan weiter nach oben zeigt, könnten unerwartete Störfaktoren die Rally auch rasch wieder beenden. In jedem Fall wird es in der kommenden Woche spannend! Sollte der DAX das aktuell hohe Niveau nicht weiter verteidigen oder gar ausbauen können, könnte sich das neue Hoch auch rasch wieder als erneute Bullenfalle offenbaren.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.