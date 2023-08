Was vielen Anlegern schwer fällt?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Mit der auslaufenden Quartalszahlensaison richtet sich der Blick der Anleger wieder auf Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung.

So haben die Notenbanken mit den Zinssenkungen zur Bekämpfung der Inflation gleichzeitig auch auf das konjunkturelle Bremspedal getreten. So zeigten in der ver¬gangenen Woche sowohl der Einkaufsmanagerindex sowie der deutsche ifo Geschäftsklimaindex, dass das Tal der Tränen offensichtlich noch nicht durchschritten ist. Der schwache Konjunkturverlauf sorgt damit für einen steigenden Druck auf die Notenbanken. Wenngleich das Treffen der wichtigsten Notenbankchefs der Welt im US-amerikanischen Jackson Hole am vergangenen Wochenende keine wirklichen Überraschungen zu bieten hatte, rechnen doch zunehmend mehr Anleger damit, dass es in diesem Jahr keine weitere Zinsanhebung geben wird.

Hohe Erwartungen deutlich übertroffen!

In der abgelaufenen Woche hatte sich der Blick auf das US-amerikanische Unternehmen NVIDIA gerichtet, welches am Donnerstag die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentierte. Die bereits hohen Erwartungen, welche die Anleger nicht zuletzt aufgrund des steilen Kursanstiegs hatten, konnten deutlich übertroffen werden. Die Aktie ist mit einem KGV23e von aktuell rund 140 allerdings extrem hoch bewertet, so dass eine korrigierende Tendenz nicht überraschen sollte. Diese würde dann allerdings auch wieder ein günstigeres Einstiegsniveau mit sich bringen.

Rücksetzer bringen attraktive Einstiegsniveaus!

Während die Aktienmärkte Mitte August die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung Chinas belastete, war dies in der abgelaufenen Woche kein Thema mehr. Dies soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Problem immer noch besteht und auch die Probleme im überhitzten chinesischen Immobilienmarkt nach wie vor bestehen. Wie bereits in der letzten Woche erwähnt, dürfte dieses Thema auch in den kommenden Wochen immer wieder nach vorne drängen und für entsprechende Rücksetzer sorgen. Aus saisonaler Sicht ist die Gefahr eines Rücksetzers am Aktienmarkt von Anfang August bis Ende September klar erhöht. Doch wie bereits bei NVIDIA erwähnt, bringen diese Korrigierenden Bewegungen dann auch wieder attraktive Einstiegsniveaus. Allerdings ist das Warten auf günstige Einstiegsniveaus oftmals eine der schwierigsten Vorgehensweise für Anleger!

