Öl – Schafft die nächste Förderkürzung die Trendwende?

Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sprang seit Donnerstag um knapp zehn Prozent auf aktuell rund 77,80 US-Dollar. Im Rahmen der Gespräche der OPEC+ Staaten am Wochenende erklärte Saudi Arabien, die Ölförderung ab Juli um eine Millionen Barrel am Tag zu kürzen. Im vergangenen Oktober kürzten die OPEC+ Staaten die Förderung bereits um zwei Millionen Barrel am Tag. Im zurückliegenden April folgte eine weitere Kürzung um 1,6 Millionen Barrel, um den Preisrückgang des schwarzen Goldes zu bremsen. Sorgen um eine konjunkturelle Erholung und einer entsprechend schwachen Nachfrage – unter anderem aus China – drückten die Notierung Mitte vergangener Woche dennoch in den Bereich der jüngsten Tiefs von rund 70 US-Dollar. „Man werde alles Nötige tun, um diesen Markt zu stabilisieren“, erklärte Saudi Arabiens Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman mit Blick auf den jüngsten Preisverfall.

2016 erweiterte sich das OPEC-Kartell um 10 Staaten – unter anderem Russland. Aktuell kommt rund 40 Prozent des täglich gelieferten Öls aus den Pipelines dieser OPEC+-Staaten. Somit ist der Einfluss auf den Markt und damit auf die Öl-Notierungen groß. Ob die allein von Saudi Arabien getragene Kürzung den Ölpreis nachhaltig beflügelt, bleibt abzuwarten. Dem in der vergangenen Woche in den USA veröffentlichten Beige Book zufolge, stagniert die US-Wirtschaft. In China fielen wichtige konjunkturelle Frühindikatoren im Mai schlechter aus als erwartet.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 78,00/82,80/87,10/88,90 USD

Unterstützungsmarken: 65,20/69,60/71,20 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bildete in der zweiten Hälfte 2022 einen Abwärtstrend und drehte zum Jahreswechsel 2022/23 in einen Seitwärtstrend zwischen 71,20 und 88,90 US-Dollar. In der vergangenen Woche setzte die Notierung erneut auf der Unterstützungsmarke bei 71,20 US-Dollar auf ehe die Gegenbewegung einsetzte. Aktuell testet der Ölpreis die Widerstandsmarke bei 78 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 82,80 oder gar 87,40 US-Dollar. Auf der Unterseite sollten Anleger jedoch die Unterstützungszone 69,60/71,20 US-Dollar weiter im Auge behalten.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2022 – 05.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2017 – 05.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HB2BY2 14,08 63,018241 63,018241 5,2 Open End Brent Crude Oil Future HY2YYB 8,26 69,266452 69,266452 8,9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 14:50 Uhr

Tradingmöglichkeiten Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HC1WW7 13,03 91,80524 91,80524 5,6 Open End Brent Crude Oil Future HC6974 5,50 83,749846 83,749846 9,8 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 14:50 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Seit Anfang März bildet der EuroSTOXX® Oil & Gas Index – parallel zum Ölpreis – einen Abwärtstrend. Ein hoher Ölpreis beflügelt jedoch oftmals auch die Aktien der Ölmultis.



Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag EuroSTOXX® Oil & Gas Indexzertifikat HR0KN1* 34,51 0,25% p.a. Open End Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS* 73,82 1,00% p.a. Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier.

Weitere Produkte auf Brent Crude Oil finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Öl – Schafft die nächste Förderkürzung die Trendwende? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).