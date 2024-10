Silber - Höchster Stand seit 2012!

Tesla Inc heute im Fokus: jetzt passendes UBS Produkt zu Ihrer Marktmeinung

Heute im Fokus

Operativer Gewinn von Hyundai gesunken. Unilever wächst kräftig. MTU verzeichnet starkes Wachstum auch beim Nettoergebnis. Danone übertifft Umsatzerwartungen. Renault steigert Umsatz . Eni verkauft Anteile an Enilive. Symrise optimistischer für Wachstum in 2024. Siltronic spürt gedämpfte Nachfrage. Streikende Boeing-Arbeiter auch mit neuem Angebot nicht zufrieden. T-Mobile US mit deutlichem Mobilfunkkundenplus.