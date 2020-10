Trading Idee Allianz: Die Krise als Chance

Aktien in diesem Artikel Allianz 164,18 EUR

Nachdem schon Ende April der Ausblick für das Gesamtjahr zurückgenommen wurde, ist das Halbjahresergebnis wegen der Pandemie spürbar gesunken. Die Branche reagiert derzeit allerdings mit Preiserhöhungen. Das dürfte der Allianz perspektivisch wieder Auftrieb geben. Die Corona-Krise kostete die Versicherungsbranche bereits Milliarden. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) verbuchte die Allianz einen Rückgang beim Periodenergebnis von über 28 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro. Der Gesamtumsatz blieb stabil bei rund 73,5 Mrd. Euro. In der Schaden- und Unfallversicherung belastete die Pandemie das versicherungstechnische Ergebnis mit 0,8 Mrd. Euro. Bei der Lebens- und Krankenversicherung waren es überwiegend die Verwerfungen am Kapitalmarkt, die dem Geschäftsbereich Belastungen von nochmals 0,4 Mrd. Euro bescherten. Die einstige Zielspanne für das operative Ergebnis von 12 Mrd. Euro plus-minus 500 Mio. Euro wurde einkassiert, eine neue Guidance gibt es derzeit nicht.

Steigende Schadenfälle führen in der Versicherungsbranche aber stets zu höheren Beiträgen für die Kunden. Diese werden üblicherweise im vierten Quartal angekündigt. Zuletzt wurde bekannt, dass sich die Industrieversicherungen erheblich verteuern werden und auch im Rückversicherungsgeschäft wird gerade an der Preisschraube gedreht. Von steigenden Beiträgen sollte besonders die Allianz profitieren. Da es sich zudem um branchenweite Preiserhöhungen handelt, ist eine größere Kündigungswelle eher unwahrscheinlich.

Die Belastungen der Pandemie und der daraus folgende Gewinnrückgang im Jahr 2020 sollten im Kurs eingepreist sein, daher besitzt die Aktie bei diesem Ausblick durchaus Erholungspotenzial. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein von Vontobel auf kurzfristig steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 170 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 3,45 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 2,30 Euro.

• Basiswert: Allianz

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Vontobel

• ISIN: DE000VP1TTH8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Long (20.10.20, 12:22 Uhr): 2,83 Euro

• Basispreis variabel: 135,79 Euro

• Knock-out-Schwelle: 135,79 Euro

• Hebel: 5,8

• Abstand zum Knock-out: 17,0 %

• Stopp-Loss Long: 2,30 Euro

