Trading Idee Alphabet: Werbung und Cloud treiben an

Doch Google hat hier kräftig aufholen können. Unter dem Strich konnte der Konzern seinen Nettogewinn um fast 60 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar steigern. Beim Umsatz legte Alphabet um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar zu.

Doch nicht nur das Werbegeschäft brummt wieder. Auch im Cloud-Business spielt Alphabet weiter ganz vorne mit. Hier konkurriert man mit anderen Größen wie Amazon und Microsoft. Zwar liegt Alphabet mit seiner Google Cloud mit einem weltweiten Marktanteil von 9 Prozent nur auf Platz 3 hinter den beiden genannten Anbietern. Im Jahresvergleich konnte man aber hier zumindest einen Prozentpunkt zugewinnen.

Für die Börse ebenfalls wichtig: Die Entscheidung des Managements, künftig die Ergebnisse des Cloud-Segmentes separat zu melden, könnte nicht nur mehr Transparenz in die Bilanz bringen, sondern auch bisherige Bewertungsabschläge vom Tisch nehmen. Selbst das aktuelle Risiko von regulatorischen Eingriffen wird von einigen Analysten eher positiv beurteilt, da eine Aufspaltung möglicherweise zu einer Dynamisierung der einzelnen Konzernsegmente führen könnte.

Also kein Wunder, dass Ende letzter Woche die Aktie so positiv auf die Zahlen reagierte, auch wenn man am Ende wieder unter die neu geschaffene Unterstützung bei 1.641 Dollar (für die Alphabet C Aktie) fiel. Dies zeigt allerdings, dass der Markt durchaus bereit ist, wieder den Schalter auf Kaufen umzulegen.

Zwar bleiben die Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahl . Doch die Chancen steigen, dass Google seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann. Spekulativ eingestellte Anleger könnten dies mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier fällt unsere Wahl auf einen Open End Turbo Bull der Citi. Der Hebel beträgt 5,15. Wir trauen dem Schein eine Performance von rund 55 Prozent zu, was einem Kursziel von rund 4,20 Euro entspricht. Als Stopp-Loss werden 2,05 Euro angesetzt.

• Basiswert: Alphabet C

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Citi

• ISIN: DE000KB2NLE2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (02.11.2020 13:31 Uhr): 2,73 Euro

• Basispreis variabel: 1.321,1152 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 1.321,1152 Dollar

• Hebel: 5,15

• Abstand zum Knock-out: 19,1 Prozent

• Stopp-Loss Put: 2,05 Euro



Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com