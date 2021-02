Trading Idee Amazon: Wieder mehr Dynamik?

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.692,00 EUR

Mit der Folge, dass manche Branchen inzwischen echte Schwierigkeiten haben, die nötige Anzahl an Chips zu besorgen. So auch die Automobilindustrie. Entsprechende News waren in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen.

Denn natürlich hat der Online-Retailer in den vergangenen Monaten insbesondere von der Corona-Pandemie profitiert, während derer viele Kunden für ihre Einkäufe online gegangen sind. Deshalb wird im Markt auch geschätzt, dass Amazon auf Quartalsebene erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar Umsatz geknackt hat. Konkret werden bis zu knapp 120 Milliarden Dollar erwartet. Die zwei spannendsten Fragen sind dabei: Wie sah das Wachstum in der Cloud-Sparte mit der Plattform AWS aus? Und wie stark konnte der Gewinn tatsächlich gesteigert werden? Denn bekanntlich hat Amazon mehr in den weiteren Geschäftsausbau investiert und auch höhere Kosten im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Angestellten im Rahmen der Pandemie tragen müssen. Die aktuelle Konsensschätzung im Markt geht davon aus, dass Amazon einen Gewinn je Aktie von 7,19 Dollar verdienen konnte. Im Vorjahresquartal waren es 6,47 Dollar je Aktie. Auch hier dürfte es für die Reaktion des Marktes auf den Ausblick ankommen. Da kann man sicherlich optimistisch gestimmt bleiben, was auch der Aktie selbst wieder etwas Leben einhauchen könnte. Aus technischer Sicht hatte Amazon Ende letzter Woche den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage getestet. Mit Blick nach oben ist die Widerstandszone bei 3.345 Dollar wichtig. Gelingt Amazon ein überzeugender Quartalsbericht und auch ein positiver Ausblick, dürfte dieser Widerstand zügig in Angriff genommen werden, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs in Richtung der alten Höchststände bei rund 3.550 Dollar. Spekulativ aufgestellte Investoren können auf dieses Szenario schon jetzt mit einem Call-Optionsschein setzen. Hier empfehlen wir einen Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von rund 5,0. Wir sehen eine Chance von rund 50 Prozent mit einem Kursziel von rund 8,00 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 4,00 Euro. Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

• Basiswert: Amazon

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR2J8G2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (01.02.2021 11:09 Uhr): 5,34 Euro

• Basispreis variabel: 2.605,2584 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 2.835,00 Dollar

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 11,6 Prozent

• Stopp-Loss Put: 4,00 Euro





