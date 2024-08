Trading Idee: Broadcom - Short-Chance nach Erholung

Trading Idee

Die Aktien von Broadcom befinden sich seit Mitte Oktober 2022 mit dem Verlaufstief bei 41,50 US-Dollar in einem Aufwärtstrend und konnte bis zum 18. Juni 2024 bis auf 185 Dollar ansteigen. In der Folge kam es zu einer Korrektur, die sich nun zu einem Richtungswechsel auf Short weiterentwickeln könnte.

Am 01. August kam es zudem zu einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke, womit ein langfristiges Short-Signal generiert wurde. Aktuell befinden sich die Papiere von Broadcom im Einklang mit den Gesamtmärkten in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Diese Erholung könnte allerdings mit der bärischen Vortageskerze ausgelaufen sein. Solange der 50er-EMA nicht nachhaltig nach oben durchbrochen wird, ist eher mit erneut fallenden Kursen zu rechnen. Die nächsten Anlaufmarken auf der Unterseite sind erneut der 200er-EMA und das Verlaufstief bei 128,50 Dollar. Kommt es zu einem Durchbruch unter den 200er-EMA, würde ein weiteres langfristiges Short-Signal generiert werden.

Fazit:

Trader könnten auf ein Auslaufen der Erholung und eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo Short (HS7WF1) der HSBC an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 130 Dollar am 200er-EMA (Kursziel Put: im Bereich von €3,68), der Stopp könnte bei 160 Dollar (Stopp Put: €0,94) platziert werden.

Broadcom Basiswert Broadcom (ISIN: US11135F1012) Produktgattung Open End Turbo Put Optionsschein Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HS7WF10 / HS7WF1 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 1,97€/2,01€ (13.08.2024, 10:45 Uhr) Basispreis variabel 171,63$ Knock-out-Schwelle 171,63$ Hebel 6,82 Abstand zum Knock-out 14,00% Stop-Loss Put 0,94€ Ziel Put 3,68€ (+77,38%)

