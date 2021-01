Trading Idee Commerzbank: Bereit für den Aufschwung

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,81 EUR

Die Abschreibungen auf den Goodwill betreffen noch Altgeschäft aus der Dresdner Bank-Übernahme und der polnischen MBank. Hintergründe sind das seit geraumer Zeit extrem niedrige Zinsniveau im Euroraum und die verschlechterten Bedingungen in Polen. Die Abschreibungen sollen keine Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote haben, heißt es aus dem Unternehmen. Die Eigenkapitalquote wird daher zum Jahresende 2020 weiterhin bei rund 13 Prozent erwartet.

Vorstandschef Manfred Knof macht damit deutlich, dass er keine Altlasten mehr mitschleppen wird, die einem erfolgreichen Konzernumbau im Wege stehen könnten. Bereits im Dezember wurden drastische Einschnitte im Filialnetz und der Abbau von weiteren 2.300 Vollzeitstellen angekündigt. Effizientere Strukturen werden an der Börse gerne gesehen. Die Analysten von Kepler Cheuvreux bewerten die Entwicklung bei der Commerzbank grundsätzlich positiv und empfehlen, die Aktie mit einem Kursziel von 7,00 Euro zu kaufen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Commerzbank die Bilanz spürbar bereinigt und Altlasten abgebaut hat. In 2021 können die Managementkapazitäten für den Konzernumbau eingesetzt werden, was die Aktie - neben dem technischen Ausbruch über die Marke von 5,50 Euro - beflügeln kann. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Optionsschein der HypoVereinsbank auf weiter steigende Kurse. Als Kursziel für die Aktie sehen wir den Bereich um 6,60 Euro. Beim Optionsschein gilt ein Kursziel von rund 1,80 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,90 Euro.

• Basiswert: Commerzbank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR3HDY4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (15.01.21, 11:18 Uhr): 1,36 Euro

• Basispreis variabel: 4,4945 Euro

• Knock-out-Schwelle: 4,84 Euro

• Hebel: 4,3

• Abstand zum Knock-out: 17,2 %

• Stopp-Loss Call: 0,90 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com