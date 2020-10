Trading Idee Commerzbank: Im Abwärtssog

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 4,05 EUR

Dazu drohen Kreditausfälle als Folge des von der Regierung bereits beschlossenen zweiten "Lockdown". Für die Commerzbank kommt Letzteres zur Unzeit, denn sie befindet sich mitten in einer Neupositionierung.Seit Anfang August schwingt nun Hans-Jörg Vetter das Zepter im Aufsichtsrat. Der als Bankensanierer bekannte Vetter wird dabei ab Januar 2021 vom neuen CEO Manfred Knof unterstützt, der den Posten des zum Jahresende scheidenden Martin Zielke übernehmen wird. Ein solcher Übergang ist geeignet, um noch möglichst alle vorhandenen Lasten bis Ende 2020 abzuarbeiten.

Eine Last ist beispielsweise die aktuelle Prognose: So sollen die Belastungen aus dem Risikoergebnis 2020 zwischen 1,3 und 1,5 Mrd. Euro liegen. Dies galt jedoch unter der Prämisse, dass es zu keinem zweiten Lockdown kommt. Der ist aber seit Kurzem beschlossene Sache und wird in der Realwirtschaft zu neuen Verwerfungen führen. Weitere Kreditausfälle sind folglich nicht auszuschließen und könnten das Risikoergebnis für das Geschäftsjahr 2020 nochmals verschlechtern. Das Konzernergebnis wird negativ ausfallen, die Frage ist nur, wie negativ? Analysten der UBS sind ebenfalls skeptisch und belassen das Rating der Aktie auf Verkaufen.

Mittlerweile befindet sich die Commerzbank-Aktie auch charttechnisch in einer kniffligen Situation. Ein Unterschreiten der Marke von 4 Euro würde weiteres kurzfristiges Abwärtspotenzial freisetzen - in einem aktuell angeschlagenen Gesamtmarkt gut denkbar. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der Citigroup auf kurzfristig fallende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 3,50 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 1,30 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,60 Euro.

• Basiswert: Commerzbank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Citigroup

• ISIN: DE000KB8UYF4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (29.10.20, 13:58 Uhr): 0,82 Euro

• Basispreis variabel: 4,7886 Euro

• Knock-out-Schwelle: 4,7886 Euro

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 20,1 %

• Stopp-Loss Call: 0,60 Euro

