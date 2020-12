Trading Idee Commerzbank: Vetters Kurs treibt die Aktie

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,51 EUR

0,88% Charts

News

Analysen

Vielmehr setzen die Aktionäre auf den Bankensanierer Hans-Jörg Vetter, der seit Anfang August das Sagen im Kontrollgremium der Bank hat. Mehr und mehr nimmt seine Strategie Formen an, was der Aktie weiter nach vorne helfen sollte.Um die Bank schnell wieder auf Erfolg zu trimmen, scheut Vetter keine Konflikte. Zuletzt erfuhr das Firmenkundenchef Roland Boekhout am eigenen Leib: Nach nur einem Jahr verlässt dieser auf eigenen Wunsch die Commerzbank - aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die weitere strategische Vorgehensweise im Firmenkundengeschäft. Vor dem Amtsantritt Vetters galt Boekhout sogar als Kandidat für den zum Jahresende 2020 scheidenden CEO Martin Zielke. Nun rückt Michael Kotzbauer für Boekhout auf. Branchenkenner werten die Personalie als Signal, dass die Bank zukünftig einen stärkeren Fokus auf die wichtigen Mittelstandskunden legen will.Zusammen mit dem baldigen CEO Manfred Knof wird AR-Chef Vetter noch diverse Altlasten in das Geschäftsjahr 2020 packen. Das Risikoergebnis dürfte zwischen -1,3 und -1,5 Mrd. Euro liegen, bei einem ebenfalls negativen Konzernergebnis. Zudem werden weitere Filialschließungen und ein damit verbundener Mitarbeiterabbau folgen. An der Börse sprießt damit die Hoffnung, dass dem Institut danach endlich die Ertragswende gelingt. Auch die Analysten von Kepler Cheuvreux werten die jüngsten Entwicklungen bei der Commerzbank, darunter die Neubesetzung im Firmenkundengeschäft, positiv. Sie empfehlen, die Aktie zu kaufen und nennen ein Kursziel von 7 Euro.Das positive Szenario wird auch durch die Charttechnik unterstützt. Seit Mai konnte ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert werden, der zuletzt mit dem Anstieg auf ein neues Mehrmonatshoch bestätigt wurde. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der DZ Bank auf eine Fortsetzung dieses Trends. Als Kursziel für die Aktie sehen wir den Bereich um 6 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 1,66 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,80 Euro.

• Basiswert: Commerzbank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFW7BQ1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (03.12.20, 14:40 Uhr): 1,17 Euro

• Basispreis variabel: 4,352 Euro

• Knock-out-Schwelle: 4,352 Euro

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 19,8 %

• Stopp-Loss Call: 0,80 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Commerzbank AG