Trading Idee Deutsche Lufthansa: Der nächste Dämpfer

Die Nachricht besitzt eine gewisse Brisanz: Wegen der Reisebeschränkungen und einem Nachfrageeinbruch durch die Corona-Pandemie musste die Airline eine Vielzahl der Flüge im Jahr 2020 streichen. Nach Medieninformationen waren mehr als sieben Millionen Kunden betroffen, die mehrere Milliarden Euro zurückforderten. Nach geltendem EU-Recht müssen Fluggesellschaften bei der Absage von Flügen eigentlich innerhalb von sieben Tagen den bezahlten Flugpreis zurückerstatten. Das Urteil des Landgerichts verpflichtet die Lufthansa nun dazu, ebenso zu verfahren. Das bedeutet einen kräftigen Mittelabfluss in recht kurzer Zeit.

Auch die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sind skeptisch für die deutsche Airline. Im Schlussquartal 2020 dürften europäische Fluggesellschaften insgesamt wegen steigender Infektionszahlen nur 20 bis 45 Prozent der Kapazitäten des Vorjahresniveaus erreicht haben. Wenngleich Impfungen sukzessive die Lage verbessern dürften, liegt das Kursziel für die Lufthansa-Aktie mit 6,10 Euro noch deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs. Demnach belässt Barclays die Einstufung der Aktie bei "Underweight".

Die Hoffnung, dass sich der Flugverkehr sehr schnell normalisiert, dürfte angesichts der aktuell hohen Infektionszahlen in Europa und der schleppend anlaufenden Impfungen, beispielsweise in Deutschland, einen Dämpfer erhalten. In diesem Umfeld verliert die Lufthansa noch immer alle zwei Stunden eine Million Euro.

Spekulativ orientierte Anleger setzen daher mit einem Turbo-Optionsschein von der Société Générale auf bald weiter sinkende Kurse. Als Kursziel für die Aktie ist zumindest das Dezembertief bei 9,00 Euro denkbar. Für den Optionsschein sehen wir ein Kursziel von rund 2,50 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,20 Euro.

• Basiswert: Deutsche Lufthansa

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB1GPN2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (26.01.21, 14:23 Uhr): 1,69 Euro

• Basispreis variabel: 11,5128 Euro

• Knock-out-Schwelle: 11,5128 Euro

• Hebel: 5,9

• Abstand zum Knock-out: 16,4 %

• Stopp-Loss Put: 1,20 Euro

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images