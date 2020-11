Trading Idee: Deutsche Telekom - Bullen geben Gas

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Aktien der Deutsche Telekom konnten in den vergangenen Handelstagen enorm zulegen. Die Titel zogen kräftig von 12,60 Euro per Ende Oktober bis auf 14,40 Euro am heutigen Freitag an. Allerdings ist nun auch eine enorme Überhitzung zu erkennen. Nach unten haben die Aktien zwei Kurslücken offen. Die Titel dürften vor einem Rücklauf stehen.