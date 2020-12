Trading Idee FedEx: Weiter auf Rekordkurs?

Nicht nur die aktuelle Weihnachtssaison bringt ein erhöhtes Aufkommen an Paketen und Päckchen. Auch die Corona-Krise mit ihren vielfältigen Restriktionen sorgt weiterhin für einen Boom im E-Commerce und entsprechend ausgelasteten Lieferkapazitäten. So dürfte es spannend werden, wenn in der kommenden Woche einer der größten Paketzusteller der Welt seine Zahlen zum zweiten Fiskalquartal (per Ende November) präsentiert.

Am 17. Dezember nach Börsenschluss legt FedEx die Resultate vor. Die durchschnittlichen Markterwartungen gehen dabei davon aus, dass der Logistikkonzern beim Gewinn je Aktie ein Plus von fast 54 Prozent auf 3,86 Dollar erreichen konnte. Beim Umsatz soll ein Zuwachs von 11 Prozent auf 19,3 Mrd. Dollar erwirtschaftet worden sein.

Das ruft im Vorfeld schon die ersten Analysten auf den Plan. So hat die UBS gerade ihr Kursziel von bislang 320 Dollar auf 380 Dollar angehoben. Damit liegen die Schweizer derzeit an der Spitze. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Angaben von FactSet derzeit bei rund 314 Dollar je Aktie.

FedEx selbst hat an der Börse einen äußerst robusten Aufwärtstrend in den vergangenen Monaten ausbilden können. Inzwischen liegt man auf einem neuen Rekordniveau und könnte mit einem entsprechenden Zahlenwerk den Rekordkurs weiter ausbauen. Zumal die Aktie mit einem geschätzten KGV von derzeit 18,6 für das laufende Fiskaljahr noch nicht zu teuer erscheint.

Dem positiven Gesamtbild sowohl fundamental als auch charttechnisch können spekulativ aufgestellte Anleger mit einem Hebelprodukt noch mehr Dynamik verleihen. Hier würden wir einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 5,3 einsetzen. Wir trauen dem Schein eine Performance von rund 60 Prozent mit einem Kursziel von 0,80 Euro zu. Abgesichert werden sollte mit einem Stop-Loss bei 0,30 Euro.

• Basiswert: FedEx

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4EBC3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (09.12.2020 13:51 Uhr): 0,49 Euro

• Basispreis variabel: 248,0429 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 248,0429 Dollar

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 18,1 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,30 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

