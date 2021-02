Trading Idee JD.com: Börsenpläne elektrisieren

Damit stellt sich JD.com in eine immer länger werdende Reihe chinesischer Unternehmen, die das derzeit gute Börsenumfeld entweder für ein IPO nutzen oder für Zweit-Listings. Das betrifft hauptsächlich Firmen, die derzeit an amerikanischen Börsen notiert sind. Dort gibt es bekanntlich durch die anhaltenden Streitigkeiten in Handelsfragen immer wieder Sorgen, dass der Handel mit chinesischen Aktien an der Wall Street eingeschränkt wird.

Nach vorliegenden Daten macht die Logistik-Tochter gut 4 Prozent des Konzern-Umsatzes aus. Das entspricht rund 35 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro. JD.com hat bereits angekündigt, nach dem Spinoff weiterhin mehr als 50 Prozent an JD Logistics behalten zu wollen. Die Sparte selbst könnte nach dem Börsengang mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet werden.

Da sich die jüngsten Börsengänge in Hongkong einer extrem hohen Nachfrage erfreuten, nehmen Analysten und Investoren natürlich an, dass auch die Logistik-Sparte, wenn es dann soweit ist, ein sehr gutes Platzierungsergebnis schaffen kann, was sich auf die Bewertung in der JD-Bilanz positiv auswirken würde. Der aktuelle Kurssprung der JD.com-Aktie muss daher noch nicht das Ende der Neubewertung darstellen.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf die Chancen weiterer Kurszuwächse bei JD.com auch mit einem Hebel-Produkt setzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 4,4. Vom jetzigen Kursniveau aus trauen wir dem Papier eine Kurschance von 50 Prozent mit einem Kursziel auf 3,00 Euro zu. Den Stopp-Loss setzen wir bei 1,20 Euro.

• Basiswert: JD.com

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4ZRU6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (17.02.2021 13:55 Uhr): 2,05 Euro

• Basispreis variabel: 83,4381 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 83,4381 Dollar

• Hebel: 4,4

• Abstand zum Knock-out: 22,1 Prozent

• Stopp-Loss Put: 1,20 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Weitere News zum Thema JD.com-Aktie: Im Kaufrausch

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com