Trading Idee Linde: Chance auf neuen Rebound

Einer der Werte, der dabei ganz vorne mitspielt, ist der Gase-Spezialist Linde . Dass man besser als erwartet durch die bisherige Corona-Krise gekommen ist, konnte man schon bei den Zahlen zum dritten Quartal 2020 ausweisen. Mehr noch: Der Konzern erhöhte damals seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020 auf eine Spanne von 8,05 bis 8,10 Dollar je Aktie. Zuvor lag die Konzernschätzung bei 7,60 bis 7,80 Dollar je Aktie.

Nun rückt der Tag der Wahrheit immer näher. Denn am 5. Februar sollen die Q4-Ergebnisse mitgeteilt werden. Aktueller Analystenkonsens (FactSet) sind 2,16 Dollar Gewinn je Aktie (1,79 Euro je Aktie) bei einem Umsatz von knapp 7,1 Milliarden Dollar (5,9 Milliarden Euro). Im Vorfeld sorgt Linde dabei schon für eine positive Grundstimmung. Denn man kündigte nicht nur an, die Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr um 10 Prozent auf 1,06 Dollar je Aktie anzuheben. Darüber hinaus soll nach dem im Februar auslaufenden bisherigen Aktienrückkaufprogramm über insgesamt 6 Milliarden Dollar ein neues mit 5 Milliarden Dollar aufgelegt werden.

Das und die positiven Erwartungen für die Geschäftszahlen, die letztlich auch eine deutliche Erhöhung der Profitabilität bedeuten würden, sollten der Aktie wieder aus ihrer aktuellen Kursschwäche heraushelfen. Hilfreich könnte dabei auch die Unterstützung bei rund 208 Euro sein.

Die Chancen auf einen schnellen Rebound können spekulativ aufgestellte Investoren auch mit einem Hebelprodukt begleiten. Hier würden wir einen BEST Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,2 empfehlen. Wir trauen dem Papier eine Performance von rund 50 Prozent zu mit einem Kursziel bei 7,60 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 3,70 Euro.

• Basiswert: Linde

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000CL7MXX6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (26.01.2021 09:54 Uhr): 5,11 Euro

• Basispreis variabel: 159,9734 Euro

• Knock-out-Schwelle: 159,9734 Euro

• Hebel: 4,2

• Abstand zum Knock-out: 23,8 Prozent

• Stopp-Loss Call: 3,70 Euro

