Trading Idee Merck KGaA: Long-Chance an Unterstützung

Analyse

Die Titel von Merck KGaA befinden sich seit Monaten in einem soliden Aufwärtstrend. Die jüngste Abwärtsbewegung seit dem Verlaufshoch bei 150,00 Euro, ließ bisher nur eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend erkennen. Seit dem Verlaufstief bei 135,00 Euro konnten die Titel wieder kräftig ansteigen und den Widerstand bei 140,00 Euro zurückerobern. In der Folge bildete sich bei 140,00 Euro eine kräftige Unterstützung, an welcher die Aktien seitwärts pendeln. Am heutigen Donnerstag hat sich bisher direkt an dieser Unterstützung eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Die Aktien könnten vor einem weiteren Hochlauf stehen. Es bietet sich eine Long-Chance!

Fazit:

Trader könnten bei den Aktien von Merck KGaA eine Long-Position im Bereich der Unterstützung bei 140,00 Euro erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Bull Open End (HR2NBY) der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 145,00 Euro. Der Stopp könnte eng, etwas unter der Unterstützung im Bereich von 138,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: Merck KGaA (ISIN: DE0006599905)

• Produktgattung: Turbo Bull Open End

• Emittent: HVB

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000HR2NBY8 / HR2NBY

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,59€/1,60€ (18.02.2021, 10:56 Uhr)

• Basispreis variabel: 125,96€

• Knock-out-Schwelle: 125,96€

• Hebel: 8,86

• Abstand zum Knock-out: 10,68%

• Stopp-Loss Long: 1,20€

• Ziel Long: 1,90€ (+25,28%)



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

