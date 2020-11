Trading Idee NVIDIA: Solider Aufwärtstrend!

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Aktien von NVIDIA befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen liefen in den Titeln dabei in der Regel im Bereich des 50er-EMA aus. Aktuell bewegen sich die Aktien nach einer Abwärtskorrektur erneut am 50er-EMA. Es bietet sich eine Long-Chance!