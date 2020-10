Trading Idee: PUMA - Kaufen!

Analyse:

Die Aktie von PUMA ist am Vortag exakt bis zur oberen Begrenzung des wochenlang bestehenden Aufwärtstrendkanals angestiegen. Doch der vorherige starke Hochlauf warnte bereits vor einer Überhitzung in dem Titel. Die aktuelle Abwärtskorrektur am heutigen Donnerstag ist bisher als normale Abwärtsbewegung im übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen. Verhält sich die Aktie so wie in den Vorwochen, dürfte die Abwärtskorrektur erneut etwas unter der 10er-Tagesdurchschnittslinie auslaufen und der starke Aufwärtstrend in der Folge fortgesetzt werden.

Analysten verschiedener Investmentbanken zeigen sich ebenfalls positiv für die PUMA-Aktie und rechnen mit weiter steigenden Notierungen. So hat Goldman Sachs das Kursziel für PUMA SE erst kürzlich von 86 Euro auf 90 Euro angehoben und das Papier mit Buy bestätigt. Die Experten der Berenberg Bank stufen den Titel ebenfalls mit Buy ein und sehen nun sogar ein Kursziel von 92,00 Euro, nachdem man hier bisher nur von 78 Euro ausgegangen war.

Fazit:

Investoren könnten den aktuellen Rücksetzer in der Aktie nutzen und eine Long-Position mit einem Open End Turbo Call Optionsschein (UE0VXY) der UBS starten. Das Kursziel der Bullen wäre dann wieder an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 82,00 Euro zu sehen. Der Stopp könnte unter der unteren Trendkanalbegrenzung bei 74,50 Euro platziert werden.

• Basiswert: PUMA SE (DE0006969603)

• Produktgattung: Open End Turbo Call Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000UE0VXY7 / UE0VXY

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,44€/1,45€ (16.10.2020, 13:26 Uhr)

• Basispreis variabel: 66,28€

• Knock-out-Schwelle: 66,28€

• Hebel: 6,10

• Abstand zum Knock-out: 16,05%

• Stopp-Loss Short: 0,82€

• Ziel Short: 1,67€ (+31,62%)



