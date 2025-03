Trading Idee: SP500 - Erholung bis über 5.800 Punkte?

Trading Idee

Der SP500 konnte am Vortag den 50er-EMA im Wochenchart überwinden und zeigt nach dem längeren Abwärtstrend nun Anzeichen einer Erholung. Die nächste Zielmarke bei weiterem Aufwärtspotenzial wäre der 10er-EMA im Wochenchart, der aktuell bei 5.860 Punkten verläuft.

Im 4-Stundenchart steuerte der Index zunächst auf die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei rund 5.750 Punkten zu, befindet sich aktuell aber vorbörslich in einem Rücklauf. Dieser Rücklauf sollte noch über der Unterstützung bei 5.600 Punkten auslaufen. Gelingt in der Folge ein erneuter Anstieg zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke und ein Ausbruch nach oben, würde dies ein weiteres Stärkesignal liefern. Und damit einen Hochlauf zunächst bis zum Widerstand bei 5.780 Punkten sowie weiter bis zum 200er-EMA bei 5.850 Punkten wahrscheinlich machen. Zusätzlich fand am Vorabend der US-Leitzinsentscheid der Fed statt. Die Notenbank ließ den Leitzins erneut unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,5 %, was die zweite Sitzung in Folge ohne Anpassung markiert. Zudem signalisierte die Fed weiterhin die Möglichkeit von zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte bis zum Jahresende.

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (SU3ZZ5) der Bank Société Générale um 5.650 Punkte an. Das Kursziel wäre im Bereich von 5.850 Punkten (Kursziel Produkt: 7,08 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.580 Punkten (Stopp Produkt: 4,59 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse im SP500 investiert.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SU3ZZ51 / SU3ZZ5 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,19/5,20€ (20.03.2025, 11:50 Uhr) Basispreis variabel 5.087,28 Punkte Knock-out-Schwelle 5.087,28 Punkte Hebel 10,19 Abstand zum Knock-out 9,71% Stop-Loss Call 4,59€ Kursziel Call 7,08€ (+37,40%)

