Trading Idee: SP500 - Nächstes Long-Signal?

Der SP500 präsentiert sich weiterhin stark und konnte auch am Vortag weiter zulegen. Allerdings sollte der vorherige mehrwöchige Abverkauf berücksichtigt werden, der eine stärkere Gegenbewegung begünstigte. Ein weiteres Stärkesignal könnte nun im 8-Stundenchart bevorstehen.

Nach dem starken Rücklauf fand der Index zunächst Unterstützung im Bereich des 50-EMA im Wochenchart bei rund 5.500 Punkten und drehte dort wieder nach oben. Im Zuge der Erholung dürfte der SP500 nun den 10-EMA im Wochenchart bei aktuell 5.840 Punkten ansteuern – eine Schlüsselmarke für den weiteren Kursverlauf. Ein nachhaltiger Anstieg über 5.850 Punkte würde den Weg bis zur 6.000-Punkte-Marke freimachen. Scheitert der Index hingegen an diesem Widerstand und dreht erneut nach unten, wäre eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung bis unter das bisherige Verlaufstief bei 5.500 Punkten denkbar. Im 4-Stundenchart hat der SP500 die Ichimoku-Wolke bereits nach oben durchbrochen, was als bullisches Signal zu werten ist und weiter steigende Kurse unterstützt hat. Im 8-Stundenchart befindet sich der Index noch innerhalb der Ichimoku-Wolke, doch eine bullische Überschneidung des 10-EMA bei 5.745 Punkten über den 50-EMA bei 5.730 Punkten liefert zusätzlich Rückenwind. Sollte dem SP500 ein nachhaltiger Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke im 8-Stundenchart – also über 5.850 Punkte – gelingen, würde sich das technische Bild weiter aufhellen. Korrekturen könnten hingegen im Bereich von 5.720/5.700 Punkten oder spätestens am unteren offenen Gap bei 5.670 Punkten auf Käufer treffen.

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (UM04QH) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von 6.000 Punkten (Kursziel Produkt: 8,42 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.600 Punkten (Stopp Produkt: 4,72 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse im SP500 investiert.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UM04QH1 / UM04QH Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 6,31/6,32€ (26.03.2025, 12:50 Uhr) Basispreis variabel 5.096,46 Punkte Knock-out-Schwelle 5.096,46 Punkte Hebel 8,51 Abstand zum Knock-out 11,71% Stop-Loss Call 4,72€ Kursziel Call 8,42€ (+33,70%)

Disclaimer: