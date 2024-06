Trading Idee: S&P 500 - Weiter in Seitwärtsbewegung

Trading Idee

Der SP500 kann am heutigen Freitag im frühen vorbörslichen Handel leicht hochziehen und notiert derzeit im Bereich von 5.480 Punkten und damit weiterhin unter der Marke von 5.500 Punkten. Kurz vor US-Börseneröffnung wurden noch Inflationsdaten in Form der PCE-Kernrate veröffentlicht, die im Rahmen der Erwartungen lag.

Im Vergleich zu den Vortagen hat sich aber wenig geändert. Der SP500 zeigt sich unverändert bullisch und notiert klar über seinem 10er-EMA. Allerdings sorgt die bevorstehende Wahl in Frankreich für Unruhe. Es bleibt abzuwarten, wie das Ergebnis im ersten Wahlgang ausfällt und wie die Aktienmärkte am Montag darauf reagieren werden. Frankreichs Innenminister warnt die Polizei bereits vor gezielten Destabilisierungsaktionen und "extremen, schweren Unruhen", unmittelbar nach der Wahl. Es ist möglich, dass die Aktienmärkte am Montag nach der Wahlrunde mit einem Gap-down eröffnen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 spekulativ im Bereich von 5.350 Punkten an der unteren Trendkanalbegrenzung erwägen, sollte es zu einem Kursrutsch am Montag kommen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (UM5AN4) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von 5.580 Punkten (Kursziel Produkt: 3,50 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.280 Punkten (Stopp Produkt: 0,70 Euro) platziert werden.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UM5AN48 / UM5AN4 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,71/2,72€ (28.06.2024, 15:20 Uhr) Basispreis variabel 5.208,54 Punkte Knock-out-Schwelle 5.208,54 Punkte Hebel 18,25 Abstand zum Knock-out 5,39% Stop-Loss Call 0,70€ Kursziel Call 3,50€ (+156,96%)

