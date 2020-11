Trading Idee: SAP - Bodenbildung läuft

Analyse:

Denn im großen Bild befindet sich in der Zone von 90,00 bis 95,00 Euro eine massive, langfristige Unterstützungszone. Und solange diese Unterstützungszone nicht nach unten durchbrochen wird, ist im Verlauf mit einer weiteren Seitwärtsbewegung bzw. einem erneuten Hochlauf der Papiere zu rechnen. Und die riesige Kurslücke bis 124,08 Euro sollte mittelfristig ebenfalls wieder geschlossen werden.

Aktuell befindet sich die SAP-Aktie am heutigen Dienstag mit einem Aufschlag von 1,92% bei 91,91 Euro im Plus. Bei einem weiteren Hochlauf dürften die Bullen den Widerstand bei 95,00 Euro ins Visier nehmen, darüber würde die psychologisch wichtige Marke bei 100,00 Euro als Anlaufmarke folgen. Analysten zeigen sich auch nach der Prognosesenkung optimistisch für die Walldorfer. So sehen die Experten der Commerzbank ein Kursziel für SAP von 125 Euro und stufen das Papier mit Buy ein. Die Berenberg Bank prognostiziert ein Kursziel von 115 Euro und stuft den Titel ebenfalls mit Buy ein.

Investoren könnten den kräftigen Kurseinbruch bei der SAP-Aktie für den Aufbau einer langfristigen Long-Position nutzen. Es bietet sich eine Long-Position im Bereich der massiven Unterstützungszone zwischen 90,00 und 95,00 Euro mit einem Open End Turbo Call (JM4KN2) von JP Morgan an. Das Kursziel befindet sich kurzfristig bei einer Gegenbewegung im Bereich von 110,00 Euro, langfristig aber bei 124,00 Euro am offenen Gap. Der Stopp könnte eng, etwas unter der Unterstützungszone im Bereich von 90,00/95,00 Euro bei 85,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: SAP (ISIN: DE0007164600)

• Produktgattung: Open End Turbo Call

• Emittent: JP Morgan

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000JM4KN24 / JM4KN2

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 2,14€/2,24€ (03.11.2020, 10:55 Uhr)

• Basispreis variabel: 70,71€

• Knock-out-Schwelle: 70,71€

• Hebel: 4,20

• Abstand zum Knock-out: 23,04%

• Stopp-Loss Long: 1,42€

• Ziel Long: 3,92€ (+85,13%)

