Trading Idee: Siemens Healthineers vor Ausbruch?

Analyse:

Die Aktie von Siemens Healthineers bewegte sich in den Vorwochen in einer Seitwärtsspanne mit einer Begrenzung von etwa 36,30 Euro auf der Unterseite und 38,70 Euro auf der Oberseite. Auf der Unterseite bildete sich aber mehr und mehr ein Sprungbrett in Form einer steigenden Unterstützungslinie aus, die dem Titel nun bei dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben helfen könnte. Dabei notiert die Aktie aktuell direkt im oberen Bereich des Seitwärtskanals.

Gelingt dem Titel ein Ausbruch nach oben, wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand bei etwa 40,00 Euro zu rechnen, darüber würde dann der Widerstandsbereich um 42,00 Euro folgen. Nach unten ist die Aktie hingegen durch die steigende Unterstützungslinie gut abgesichert.

Fazit:

Investoren könnten den aktuellen Rücksetzer in dem Titel nutzen und mit einem Open End Turbo Call (UD6K2K) der UBS auf einen Ausbruch aus dem Seitwärtskanal und eine weitere Aufwärtsbewegung spekulieren. Das erste Kursziel der Bullen wäre dann zunächst bei 40,00 Euro am ersten Widerstand zu sehen, das zweite Kursziel am nächsthöheren Widerstand um 42,00 Euro. Der Stopp könnte unter der Unterstützungslinie bei 36,50 Euro platziert werden.

• Basiswert: Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006)

• Produktgattung: Open End Turbo Call Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000UD6K2K3 / UD6K2K

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 0,74€/0,75€ (15.10.2020, 13:15 Uhr)

• Basispreis variabel: 30,62€

• Knock-out-Schwelle: 30,62€

• Hebel: 5,00

• Abstand zum Knock-out: 19,40%

• Stopp-Loss Short: 0,59€

• Ziel Short: 1,14€ (+54,00%)

• Handeln Sie alle strukturierten Produkte unserer Premium Plus-Partner für nur 2,50 € Oderprovision 1 pro Trade. Mehr erfahren.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, finanzen.net