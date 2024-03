Trading Idee

Trading Idee: Siemens - Jetzt Fortsetzung des Aufwärtstrends?

27.03.24 17:00 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Die Aktien von Siemens befinden sich seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrend, aber aktuell in einer Korrektur. Im bisherigen Verlaufshoch konnten die Aktien dabei 186,98 Euro erreichen, sackten dann aber wieder ab und befinden sich aktuell im Bereich um den 50er-EMA im Tageschart, der oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension dient.

Werbung