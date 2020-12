Trading Idee thyssenkrupp: Wasserstoff-Fantasie treibt Kurs

Beide Lösungen helfen dem Stahlkonzern. Zudem keimt jetzt Wasserstoff-Fantasie auf. Der Aktie könnte das weiter nach oben helfen.

Nach Angaben des Unternehmens wird zusammen mit dem Stromversorger Steag der Bau einer Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff geprüft, der anschließend in den Hochöfen von thyssenkrupp in Duisburg zum Einsatz kommen soll. Wasserstoff wiederum ist für Börsianer ein absoluter Mega-Trend. Wenn die Stahlkocher nun schrittweise Kohle durch den umweltfreundlichen Wasserstoff ersetzen wollen, dann ist das aber auch strategisch ein cleverer Schachzug.

Denn im Rahmen der jüngst verabschiedeten Wasserstoffstrategien der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen könnte NRW zusammen mit thyssenkrupp eine Schlüsselrolle spielen. Wasserstoffbedarf und technologische Expertise für die Errichtung und den Betrieb von Elektrolysen sind hier ausreichend vorhanden. Die Analysten der Bank of America sehen dies ähnlich, trauen darüber hinaus aber auch dem Stahlbereich kurzfristig eine werttreibende Rolle zu - und zwar sowohl bei einer zyklischen Erholung als auch bei einem möglichen Ausstieg. In der Folge nennen die Analysten ein Kursziel von 8 Euro.

Die Aktie von thyssenkrupp befindet sich in einem Aufwärtstrend und konnte zuletzt die Marke von 6 Euro klar nach oben durchbrechen. Die aktuelle Nachrichtenlage und die Charttechnik sprechen für weitere Kursaufschläge. Spekulative Anleger können daher mit einem Turbo-Call-Optionsschein von der DZ Bank auf weiter steigende Kurse setzen. Als Kursziel sehen wir den Bereich knapp unterhalb von 7,50 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 2,20 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,10 Euro.

• Basiswert: thyssen

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFX6JM4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (10.12.20, 13:10 Uhr): 1,38 Euro

• Basispreis variabel: 5,216 Euro

• Knock-out-Schwelle: 5,216 Euro

• Hebel: 4,8

• Abstand zum Knock-out: 20,3 %

Stopp-Loss Call: 1,10 Euro



