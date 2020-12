Trading Idee TUI: Auf Messers Schneide

Aktien in diesem Artikel TUI 4,42 EUR

Auf operativer Ebene wies das Unternehmen einen Verlust von knapp 3 Mrd. Euro aus. Im Vorjahr hatte man hier noch 893 Mio. Euro verdienen können. Besonders hart traf es dabei das Segment Märkte & Airlines. Neben den konzerneigenen Fluggesellschaften umfasst dieser Bereich das europaweite Vertriebs- und Dienstleistungsgeschäft. Hier summierte sich der operative Verlust auf über 2 Mrd. Euro nach einem Gewinn von knapp 132 Mio. Euro im Vorjahr.

TUI versucht einerseits gegenzusteuern, indem man Einsparungen vornimmt. Das geplante jährliche Volumen wurde gerade von zuvor 300 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro aufgestockt. Außerdem sollen 60 der insgesamt 450 Reisebüros geschlossen werden. Wohl noch wichtiger: Man hat inzwischen das dritte Rettungspaket mit staatlicher Beteiligung schnüren können. Mit insgesamt jetzt zur Verfügung stehenden Finanzmitteln von rund 4,3 Mrd. Euro scheint erst einmal Ruhe einkehren zu können. Allerdings wies TUI zuletzt eine monatliche Cash-Burn-Rate von rund 700 Mio. Euro aus. Damit hätte der Konzern zwar Luft bis Mai, doch dann müsste neu finanziert werden, wenn nicht etwas Entscheidendes im Geschäftsumfeld geschieht. Somit bleibt vorerst festzuhalten: Dem Konzern läuft sprichwörtlich die Zeit davon.

Die aktuellen Kursverluste versuchen dies entsprechend einzupreisen. Mit dem kommenden erneuten Lockdown auch in Deutschland dürfte das Stimmungsumfeld wohl noch schlechter werden. Zumal keiner genau weiß, wie lange dieser dann tatsächlich anhalten wird. Die aktuellen Zahlen, die hier von der Politik genannt werden, sind kaum belastbar. Insofern rechnen wir eher mit weiterem Abwärtsdruck, womöglich noch einmal in Richtung des bisherigen Tiefstniveaus bei 3,00 Euro.

Spekulativ aufgestellte Anleger könnten hier für eine entsprechende Short-Spekulation ein Hebel-Produkt zum Einsatz bringen. Dabei würden wir einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von derzeit 3,5 für geeignet halten. Im Worst-Case-Szenario für die Aktie wäre hier ein Potenzial von weiteren 100 Prozent möglich mit einem Kursziel bei 2,30 Euro. Den Stopp-Loss würden wir bei 0,65 Euro setzen.

• Basiswert: TUI

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4XG97

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (11.12.2020 10:48 Uhr): 1,14 Euro

• Basispreis variabel: 5,3982 Euro

• Knock-out-Schwelle: 5,3982 Euro

• Hebel: 3,5

• Abstand zum Knock-out: 25,7 Prozent

• Stopp-Loss Put: 0,65 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

