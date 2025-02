Vonovia: Solide Ergebnisse und möglicher politischer Rückenwind

onemarkets Blog

Die Aktie des Bochumer Wohnimmobilienkonzerns Vonovia reagiert deutlich auf den Ausgang der gestrigen Bundestagswahl in Deutschland und führte am Vormittag den DAX® als Tagesgewinner an. Mit einem Kursplus von zeitweise 3,5 Prozent auf 29,50 Euro honorieren die Anleger die veränderten politischen Rahmenbedingungen. Anscheinend sehen die Marktteilnehmer im Zuge des Politikwechsels ein verbessertes Geschäftsumfeld für die Zukunft des größten Vermieters in Deutschland mit mehr als 500.000 Mietwohnungen.

Im dritten Quartal 2024 erzielte Vonovia ein Adjusted EBITDA von etwa 1,99 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Operating Free Cash-Flow stieg deutlich um 38,6 Prozent auf rund 1,38 Milliarden Euro. Trotz eines leichten Rückgangs des Verkehrswerts des Immobilienportfolios um 1,5 Prozent auf etwa 82,64 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen finanziell stabil.

Strategisch setzt Vonovia auf Effizienzsteigerungen und Portfoliooptimierung. Im August 2024 wurden elf Entwicklungsprojekte für 488 Millionen Euro an einen von HIH Invest aufgelegten Fonds veräußert. Zusätzlich wurden im Oktober weitere zehn Projekte für rund 516 Millionen Euro verkauft. Analysten bewerten die Vonovia-Aktie unterschiedlich. Die UBS erhöhte ihr Kursziel im Februar 2025 auf 40 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung, während Jefferies vorsichtiger agiert und ein Kursziel von 29 Euro mit einer „Halten“-Einstufung nennt. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse ist für den 19. März 2025 geplant.

Vonovia SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 24.02.2020– 24.02.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Seit ihrem langjährigen Tief im Jahre 2023 von knapp über 15 Euro konnte die Aktie einen Boden bilden und sich nachhaltig erholen auf einen Kurs von zwischenzeitlich über 33,5 Euro. Derzeit befindet sich der Kurs in einem Seitwärtstrend, welcher auf der Unterseite bei 27,13 und auf der Oberseite bei 33,57 Euro begrenzt wird. Ein Ausbruch aus diesem Trend auf der Ober- oder Unterseite wäre ein technisch signifikantes Signal und könnte die weitere Richtung bestimmen.

