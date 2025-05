Wie könnte es bei den Übernahmeambitionen von UniCredit weitergehen?

Werbung

Seit seinem Antritt als CEO im April 2021 ist die Strategie von UniCredit Chef Andrea Orcel eindeutig: Der Ex-Investmentbanker plant das Einflussgebiet durch Unternehmensübernahmen zu vergrößern, mit dem Ziel, eine europäische Großbank mit Sitz in Mailand aufzubauen. Hierbei hat das aktuelle Quartalsergebnis, bei dem der größte Gewinn in der Geschichte der Bank erwirtschaftet wurde, ihm den Rücken weiter gestärkt. Wie der Fall der möglichen Übernahme der Commerzbank zeigt, agiert man hier gegebenenfalls auch im Rahmen einer „feindlichen Übernahme" gegen den Willen des Zielunternehmens





Commerzbank im Visier von UniCredit



Der Übernahmeprozess der Commerzbank durch die italienische UniCredit hat eine neue Intensität erreicht. Nachdem das Bundeskartellamt der Erhöhung der UniCredit-Beteiligung auf 29,99 Prozent zugestimmt hat, steht die Mailänder Bank nun unmittelbar vor der kritischen 30-Prozent-Schwelle, ab der sie gesetzlich verpflichtet wäre, ein offizielles Übernahmeangebot vorzulegen.



In dieser angespannten Situation hat Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp eine Reihe strategischer Maßnahmen eingeleitet, um die Attraktivität der Bank am Kapitalmarkt zu steigern und damit den potenziellen Kaufpreis für UniCredit zu erhöhen. Zentraler Bestandteil dieser Abwehrstrategie ist ein massiver Stellenabbau von insgesamt 3.900 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2028. Der Großteil davon, etwa 3.300 Stellen, wird in Deutschland wegfallen, wobei besonders Stabsfunktionen und Backoffice-Bereiche am Frankfurter Standort betroffen sein werden.



Diese einschneidenden Restrukturierungsmaßnahmen verfolgen explizit das Ziel, die als feindlich betrachtete Übernahme abzuwehren. UniCredit hingegen zeigt sich von diesen Abwehrbemühungen unbeeindruckt und hält unbeirrt an ihren Übernahmeplänen fest.





Quartalszahlen könnte die Position in dem Übernahmekampf mit der Commerzbank stärken



Parallel zum Übernahmeprozess der Commerzbank konnte die italienische UniCredit den höchsten Quartalsgewinn ihrer Unternehmensgeschichte verzeichnen. Dies stärkt die Position der Mailänder Bank erheblich und verbessert möglicherweise ihre Chancen auf eine erfolgreiche Übernahme des deutschen Finanzinstituts.



Doch auch die Commerzbank kann im Rahmen ihres Abwehrkampfes positive Ergebnisse vorweisen. Der Frankfurter Dax-Konzern meldete kürzlich den höchsten Quartalsgewinn seit 2011. Das steht auch im Zusammenhang mit den strategischen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um für den Kapitalmarkt attraktiver zu werden und die Unabhängigkeit zu wahren.



Die Übernahmepläne stoßen in Deutschland jedoch nicht nur auf wirtschaftlichen, sondern auch auf politischen Widerstand. SPD-Chef Lars Klingbeil kritisierte die Strategie der UniCredit deutlich und bezeichnete sie als "unfreundliches Vorgehen".





Übernahme der Banco BPM in einer finalen Phase auf Eis gelegt



Trotz der Genehmigung durch die italienische Regierung Ende April hat die UniCredit ihre Übernahmepläne für den kleineren Konkurrenten Banco BPM überraschend aufgegeben. Die Mailänder Großbank begründete diese Entscheidung mit Bedenken hinsichtlich der Kreditaktivitäten und der Liquiditätsverwaltung der Banco BPM. Als weiteres Hindernis erwiesen sich die Geschäftsaktivitäten in Russland, die nicht mit der erklärten Strategie der UniCredit vereinbar sind, ihr Engagement in diesem Markt schrittweise zu reduzieren. Diese abgebrochene Transaktion wirft Fragen zur weiteren Expansionsstrategie des Bankhauses auf, insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden Bemühungen um eine Übernahme der deutschen Commerzbank.





CEO Andrea Orcel hält an seinem Kurs fest



Trotz der jüngsten politischen und wirtschaftlichen Widerstände hält der Italiener Andrea Orcel an der Übernahme der Commerzbank fest. Hierbei kann er sich auch auf seine vorhergegangene Erfahrung als Chef der UBS Investment Bank sowie der Gründung seiner eigenen Boutique Bank berufen. Dementsprechend bleibt es weiter spannend, ob der Deal erfolgreich sein wird oder die Commerzbank durch ihre neue strategische Ausrichtung die Transaktion verhindern kann.







