Zertifikate Awards Austria 2023 - Raiffeisen Zertifikate holt zum 17. Mal den Gesamtsieg

Beim 17. Zertifikate Award Austria ging der Gesamtsieg einmal mehr an Raiffeisen. Auf Platz 2 und 3 landeten mit onemarkets by UniCredit und der Erste Group ebenfalls zwei heimische Institute.

Die Aufregung konnte das Team Raiffeisen Zertifikate bei der 17. Vergabe der Zertifikate Awards Austria wahrlich nicht verbergen. Schließlich fand die Preisverleihung im eigenen Haus statt. Vor allem aber sorgte die Ende 2022 erfolgte Integration des ehemals unter RCB firmierenden Zertifikategeschäfts in die Mutter für einen erhöhten Puls. Doch die Aufregung legte sich schnell, als das Raiffeisen-Team von Zertifikatepionier Wolfgang Gerhardt, der souverän durch den Abend führte, erstmals auf die Bühne gerufen wurde, um einen der begehrten Preise abzuholen. Das sollte es aber nicht gewesen sein: Insgesamt konnte Raiffeisen bei den Austria-Awards, die 2007 vom Zertifikate Forum Austria (ZFA) und dem ZertifikateJournal ins Leben gerufen worden waren, um die hervorragendsten Anbieter und die besten Zertifikate der österreichischen Branche für strukturierte Produkte zu prämieren, dieses Mal 8 Pokale abräumen - darunter selbstverständlich auch der Gesamtpreis. Auf dem Stockerl landeten onemarkets und ganz knapp die Erste Group vor BNP, der Platz 4 blieb. Insgesamt waren 12 Emittenten am Start.

Neben den Preisen in den traditionellen Kategorien wie Anlageprodukte mit Kapitalschutz und Hebelprodukte wurden Bonus-Zertifikate und Express-Zertifikate sowie Aktienanleihen in eigenen Kategorien bewertet. In der Kategorie Primärmarkt sollte die 22-köpfige Fachjury aus Asset Managern, Retail-Bankern, OnlineBrokern und Finanzjournalisten das Zertifikateangebot, das für das Beratungsgeschäft konzipiert und in der Regel mit Zeichnungsfrist ausgestattet ist, bewerten. Darüber hinaus stand das Zertifikateangebot im Sekundärmarkt zur Beurteilung. Die Innovation des Jahres rundet die Veranstaltung ab. Die Objektivität und Unabhängigkeit des Evaluierungs- und Abstimmungsprozesses wurde wie immer von der renommierten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft EY (ehemals Ernst & Young) geprüft und bestätigt. Das ist einzigartig im Bereich der Zertifikate Awards, die zum Beispiel auch in Deutschland vergeben werden.

Mitverantwortlich für den Erfolg des Austria-Awards sind die Sponsoren Wiener Börse, Börse Stuttgart, Börse Frankfurt, bankdirekt.at, DADAT, flatexDEGIRO, Adesso und EY Österreich sowie die Medienpartner Börse Express, Börsen-Kurier, Börse Social Network, Der Zertifikateberater, finanzen.at, trend, GELD Magazin, GEWINN, OnVista, ZertifikateJournal und Zertifikate // Austria. Deren Leser konnten ihren Favoriten im Hinblick auf die Leistungen im Bereich "Info & Service" wählen. Insgesamt mehr als 1.300 Teilnehmer wählten hier ebenfalls Raiffeisen Zertifikate ganz nach vorne. Knapp dahinter landete die Erste Group auf Platz 2, und Rang 3 ging an onemarkets. Somit lieb das Stockerl auch hier fest in heimischer Hand.

Insgesamt konnten zehn Emittenten Preise mit nach Hause nehmen. Wie in den Vorjahren standen die heimischen Anbieter nicht nur in der Gesamtwertung, sondern auch bei vielen Einzelkategorien in der Gunst der Jury ganz oben. Inklusive Gesamtwertung und Publikumspreis ergibt sich folgende Verteilung der 33 Preise: Raiffeisen (8), Erste Group (6), onemarkets (6), BNP (4), Vontobel (4), Société Générale (1), Morgan Stanley (1), HSBC (1), UBS (1), Leonteq (1). Mit welchen Zertifikaten die Emittenten bei der Jury punkten konnten, erfahren Sie unter www.zertifikateaward.at >>>. CHRISTIAN SCHEID