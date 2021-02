Der Wasserstoff-Star

Ganz vorne dabei: Plug Power. Die Papiere des Spezialisten für Brennstoffzellen wechselten vor zwölf Monaten noch für gut vier Dollar den Besitzer. Inzwischen muss fast das Siebzehnfache auf den Tisch gelegt werden. Für den jüngsten Kursschub sorgte die Meldung einer Kooperation mit Renault. Gemeinsam mit dem französischen Autobauer will Plug Power den Markt für leichte Nutzfahrzeuge erobern. Zudem hat Plug Power mit der südkoreanischen SK Group einen neuen Ankeraktionär gefunden. Für eine Geldspritze von 1,5 Mrd. Dollar wechselten rund 9,9 Prozent aller Plug-Power-Aktien den Besitzer. Über die milliardenschwere Investition hinaus wollen die beiden Unternehmen ein Joint Venture ins Leben rufen. Ziel ist es, Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftankstellen und Elektrolyseure für den koreanischen Markt und weitere asiatische Länder anzubieten. Die Wachstumsraten bei Plug Power sind bemerkenswert: Nachdem 2020 wohl ein Umsatz von knapp 300 Mio. Dollar erzielt wurde, sollen es in diesem Jahr Analysten zufolge 430 Mio. Dollar sein. 2023 könnte sogar die Milliardengrenze erreicht werden. Angesichts des Börsenwerts von rund 33,5 Mrd. Dollar sind diese Wachstumsperspektiven im Aktienkurs jedoch schon eingepreist. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sich der Kursanstieg der jüngeren Vergangenheit in Zukunft fortsetzt. Spannend sind hingegen neue Discount-Zertifikate von Morgan Stanley. Mittels eines bis September 2021 laufenden Papiers (ISIN DE000MA4RQF4) können Anleger gut 40 Prozent günstiger in die Aktie einsteigen. Der Maximalertrag von 24,5 Prozent wird auch dann erreicht, wenn die Aktie am Laufzeitende um bis zu 25,5 Prozent tiefer steht.





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.