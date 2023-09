Neue Struktur birgt Chance

ZertifikateJournal-Kolumne

"Neue Besen kehren gut", lautet ein - zugegebenermaßen recht abgedroschenes - Sprichwort an der Börse.

Dahinter steckt die Idee, dass sich bei einem Wechsel an der Unternehmensspitze für Aktionäre Chancen ergeben können, vor allem in Krisensituationen. Ein Musterbeispiel ist Thyssenkrupp, wo seit 1. Juni der neue Vorstandschef Miguel López am Ruder ist. Der Manager hat die seit Mai 2020 installierte Struktur auf den Prüfstand gestellt. Künftig soll der Industriekonzern nur noch mit fünf Segmenten am Start sein. Neu geschaffen wird dagegen das Segment Decarbon Technologies, in dem die Geschäfte mit Schlüsseltechnologien für die Energiewende zusammengefasst werden. Dem Segment zugeordnet werden die Anlagenbauer Nucera (Elektrolyseure), Uhde (Chemieanlagen) und Polysius (Zementanlagen) sowie der Großwälzlager-Hersteller Rothe Erde. "Thyssenkrupp verfügt in seinen Geschäften über weltweit führende Technologien, um einen großen Teil der heutigen CO2-Emissionen zu reduzieren", sagte López. Das große Potenzial dieser Geschäfte wolle man konsequent er¬schließen und in werthaltiges Wachs¬tum umsetzen. "Dafür gründen wir das Segment Decarbon Technologies - unser ‚Grünes Industrie-Powerhouse‘." Das Unternehmen positioniere sich damit als Technologieführer für die Energiewende und verschaffe seinen Kompetenzen für die grüne Transformation "volle Sichtbarkeit". Mit welchem Erfolg sich diese Pläne umsetzen lassen, bleibt freilich abzuwarten. Doch dürfte die neue Struktur zumindest dazu beitragen, das Rückschlagpotenzial der Aktie zu begrenzen. Mit einem Bonus Cap-Zertifikat von HSBC lässt sich gezielt auf ein solches Szenario setzen (ISIN DE000HS0ZB75).





