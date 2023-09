Starkes Wachstum voraus

ZertifikateJournal-Kolumne

Der erste Quartalsbericht von Thyssenkrupp Nucera seit dem Börsengang überzeugt auf der ganzen Linie. Der Elektrolyse-Spezialist hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 (per Ende Juni) den Umsatz um 79 Prozent auf 493 Mio. Euro gesteigert.

Die Gesellschaft betonte, dass sich der Umsatz bei der Wasserelektrolyse auf 240 Mio. Euro fast verzehnfacht habe. Allein im dritten Quartal seien in diesem Bereich 110 Mio. Euro erlöst worden. Das Betriebsergebnis stieg um knapp 60 Prozent auf sieben Mio. Euro. Der Auftragseingang kletterte um 13 Prozent auf 242,4 Mio. Euro. Dabei profitierte der Konzern von einer steigenden Nachfrage nach Anlagen zur Chlor-Alkali-Elektro-lyse.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) erwartet das Unternehmen ein weiterhin starkes Umsatzwachstum. Denn das Unternehmen sieht sich nach Worten von CEO Werner Ponikwar "als weltweit führender Anbieter von Wasserelektrolyse-Technologie für die Herstellung von grünem Wasserstoff". Diese Position werde man weiter ausbauen. "Der langfristige Trend hin zum großvolumigen Einsatz des Energieträgers grüner Wasserstoff in der energieintensiven Industrie weltweit ist intakt", sagte er. nucera sei dafür mit einer hocheffizienten Wasserelektrolyse-Technologie strategisch gut aufgestellt. Wenn es um grünen Wasserstoff gehe, seien Europa und die USA die am stärksten wachsenden Regionen.

Die Kosten für den Ausbau des Wasserstoff-Elektrolyse-Geschäfts dürften die Margen zunächst aber natürlich belasten. Anleger sollten also in naher Zukunft keine großartigen operativen Gewinne erwarten. Dennoch halten Analysten den Titel für sehr aussichtsreich. Die Experten von Deutsche Bank Re¬search haben ihre Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Vorlage der Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Alle wesentlichen Kennziffern scheinen stark zu sein, erklärte der zuständige Analyst Michael Kuhn. So seien seine und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen worden, was einzig auf das AWE-Segment (alkalische Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff) zurückzuführen sei. Sollte der Analyst Recht bekommen, würde die Aktie um gut 40 Prozent zulegen. Mit dem Turbo Long von HSBC aus ZJ 27.2023 wären dann sogar fast 150 Prozent drin (ISIN DE000HS08B28). Für eine Portion Extra-Phantasie sorgt derweil die anstehende Indexumstellung per 18. September. Dann nämlich wird die Aktie von Thyssenkrupp Nucera in den SDAX aufsteigen. Damit dürfte die Aufmerksamkeit seitens der Anleger weiter steigen.





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag" ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse.