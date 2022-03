US-Notenbank leitet Zinswende ein: Leitzins steigt - Deutlicher Anstieg bis Jahresende veranschlagt

In ihrer turnusmäßigen Sitzung hat die US-Notenbank entschieden, den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 0,25 bis 0,50 Prozent anzuheben. Dieser Schritt war am Markt erwartet worden.Die US-Notenbank Fed dürfte ihre Leitzinsen im laufenden Jahr weiter deutlich anheben. Bis zum Ende des Jahres rechnen die Notenbanker mit einem Anstieg des Leitzinses bis auf 1,9 Prozent, wie aus neuen Prognosen der Fed vom Mittwoch hervorgeht. Im vergangenen Dezember waren nur insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr um jeweils 0,25 Prozentpunkte angedeutet worden.

In den vergangenen Monaten hat sich der Preisauftrieb in den USA kräftig verstärkt und die Inflationsrate erreichte im Februar mit knapp acht Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren. Wie aus der zeitgleich veröffentlichten Prognose der US-Notenbank für die weitere konjunkturelle Entwicklung hervorgeht, wird Ende 2022 mit einer Inflationsrate von 4,3 Prozent gerechnet. Die ist immer noch doppelt so hoch wie das von der Fed anvisierte Inflationsziel von zwei Prozent.

Im Jahr 2023 könnten laut den Projektionen weitere Zinsanhebungen folgen bis zu einem Leitzins von 2,8 Prozent, wie aus den Fed-Prognosen weiter hervorgeht. Ende 2024 dürfte der Leitzins dann ebenfalls bei 2,8 Prozent liegen. Die Prognosen der Fed sind Ergebnis der Erwartungen der einzelnen Notenbanker im geldpolitischen Ausschuss FOMC.

US-Geldpolitik

Powell hatte Anfang des Monats im US-Kongress erklärt, er erwäge, seinen Kollegen eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte vorzuschlagen. Das Ziel der Fed sei es, einen "langen Aufschwung" zu ermöglichen, der weiter für einen starken Arbeitsmarkt sorgen werde, sagte Powell. "Und das ist nur möglich in einem Umfeld von Preisstabilität", betonte er mit Blick auf die Teuerungsrate. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro oder Dollar weniger kaufen können als zuvor.

Erhöhungen des Leitzinses bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum. Analysten rechnen in diesem Jahr noch mit weiteren Zinsschritten und einem zügigen Abbau der durch Corona-Notprogramme angeschwollenen Fed-Bilanz. Der Notenbank muss ein Balanceakt gelingen: Sie muss die Zinsen so stark anheben, dass der Anstieg der Verbraucherpreise gebremst wird, ohne dabei gleichzeitig die Wirtschaft abzuwürgen.

Herausforderung der US-Notenbank: Preissteigerungen durch Ukraine-Krieg

Eine weitere Herausforderung für die Zentralbank ist es, dass sie die Ursachen der Preissteigerungen nur begrenzt beeinflussen kann. Die Unterbrechungen globaler Lieferketten und steigende Energiepreise reagieren nicht direkt auf den US-Leitzins. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wiederum dürfte Experten zufolge zu neuen Problemen der Lieferketten führen, genauso wie Corona-Lockdowns in China - wie etwa jüngst im Wirtschaftszentrum Shenzhen.

