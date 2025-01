Inflation im Blick

Die US-Notenbank Federal Reserve hat erstmals seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus eine Entscheidung über den künftigen Kurs der Geldpolitik getroffen.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend die aktuelle Leitzinsentscheidung verkündet. Demnach belassen die Währungshüter den Zinssatz in einer Spanne von 4,25 Prozent bis 4,5 Prozent. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen.

Wer­bung Wer­bung

Stabiler US-Leitzins wurde erwartet

Ökonomen und Börsianer hatten fest mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig im Federal Open Market Committee (FOMC). Die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die US-Geldmärkte rechnen derzeit mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird.

Trump und die Fed

Die Marktteilnehmer lauschen mit Spannung auf Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell, wie die Fed die Inflations-, Arbeitsmarkt- und Zinsaussichten im Lichte der politischen Agenda von Präsident Donald Trump einschätzt. Trump hat erklärt, dass er einen niedrigeren Leitzins bevorzugt. Im Handel wurde zunächst vermutet, dass viele von Trumps Maßnahmen, insbesondere Pläne für Handelszölle und Steuersenkungen, wahrscheinlich inflationär wirken werden.

Wer­bung Wer­bung

Trump: Wenn Ölpreise sinken, fordere ich sofortige Zinssenkungen

Die Fed arbeitet zwar unabhängig von der US-Regierung. Der Republikaner Trump hatte sich aber schon in seiner ersten Amtszeit wiederholt mit der Fed angelegt, Zinssenkungen vorgeschlagen und Fed-Chef Jerome Powell heftig kritisiert. Bei einer per Videoschalte gehaltenen Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos vergangene Woche sagt er: "Wenn die Ölpreise sinken, fordere ich, dass die Zinssätze sofort sinken."

So steht es um die US-Inflation

Die klassische Aufgabe der Fed ist es, die Inflation in Zaum zu halten. Sie strebt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an. Im Dezember zog diese in den USA wie erwartet etwas an: Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent. Damit stieg die Teuerungsrate den dritten Monat in Folge.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX