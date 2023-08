Weitere Zinserhöhung in Russland naht - Inflation sitzt Notenbank im Nacken

Gegen Abschwächung des Rubels: Russische Zentralbank hebt Leitzins deutlich an - Rubel baut dennoch Gewinne ab

Norwegische Notenbank hebt Leitzins erneut an - weitere Erhöhungen signalisiert

Heute im Fokus

Bessere Förderbedingungen: Meyer Burger verlagert Fokus auf Ausbau in den USA. Chinesisches Konglomerat Zhongzhi räumt Liquiditätsschwierigkeiten ein. BAE will Ball Aerospace in Milliardendeal übernehmen. JPMorgan hat Alcon auf 'Overweight' hochgestuft - Kursziel angehoben. Generative Künstliche Intelligenz wird laut TUI-Manager das Reisen verändern.