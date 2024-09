Festgeld mit Top-Zinsen: Bis zu 3,40 % bei Credit Agricole sichern

Zins-Tipp!

Festgeld, das sich lohnt: Die Crédit Agricole bietet ihren Kunden hohe Zinsen und größtmögliche Sicherheit. Entdecken Sie hier alles rund um das Angebot: Laufzeiten, Konditionen, Einlagensichrung und mehr!

Das Festgeld-Angebot im Detail

Deutsche Kunden können bei der Crédit Agricole* ein Festgeldkonto eröffnen

Attraktive Zinssätze, z.B. 3,40 Prozent für ein Jahr und 2,70 Prozent für sieben Jahre

Hohe Sicherheit durch französische Einlagensicherung bis 100.000 Euro

Online-Kontoeröffnung ist schnell und sicher

Zinssatz und Garantiezeitraum

Die Zinssätze für das Festgeldangebot der Crédit Agricole* sind überzeugend. Für ein Jahr erhalten Sie aktuell 3,40 Prozent, während für die maximale Anlagedauer von sieben Jahren 2,70 Prozent angeboten werden. Zudem gibt es 13 verschiedene Laufzeiten mit Zinssätzen, die zwischen 2,90 und 3,40 Prozent liegen, was Ihnen eine breite Auswahl gemäß Ihren Bedürfnissen bietet.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Die Crédit Agricole* bietet bei den Laufzeiten eine große Flexibilität an - von einem Monat bis zu sieben Jahren. Bei dem Festgeldkonto haben Sie jedoch keine tägliche Verfügbarkeit Ihres Geldes, da es sich um eine feste Anlage über einen vorab festgelegten Zeitraum handelt.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung erfolgt schnell und sicher online in sechs Schritten. Nachdem Sie die rechtlichen Dokumente ausgefüllt haben, müssen Sie den Anlagebetrag überweisen und sich per Postident-Verfahren legitimieren. Verwenden Sie hierzu Ihren Personalausweis oder Reisepass. Es gibt keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren für die Kontoführung.

Einlagensicherung

Ihr Geld ist bei der Crédit Agricole* durch die französische Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Anleger geschützt. Die französische Mitgliedschaft im Einlagensicherungsfonds und die gute Bonität Frankreichs bieten eine hohe Sicherheit für Ihre Ersparnisse.

Vorteile

Überdurchschnittliche Verzinsung

Keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren

Hohe Sicherheit durch die französische Einlagensicherung

Nachteile

Kein Zinseszinseffekt, da die Zinsen jährlich auf ein Referenzkonto gutgeschrieben werden

Automatische Verlängerung der Laufzeit um zwölf Monate, falls nicht rechtzeitig gekündigt wird

Vergleichsweise hoher Mindestanlagebetrag von 5.000 Euro

Fazit

Das Festgeld der Crédit Agricole* bietet attraktive Zinssätze und eine hohe Sicherheit für Ihre Ersparnisse. Besonders positiv hervorzuheben sind die überdurchschnittlichen Zinsen und die breite Auswahl an Laufzeiten. Beachten Sie jedoch die automatische Verlängerung der Laufzeit bei Nichtkündigung und den vergleichsweise hohen Mindestanlagebetrag. Sorgen Sie dafür, Ihr Festgeldkonto rechtzeitig zu kündigen, falls Sie den Betrag zum Ende der Laufzeit benötigen. Die aktuell besten Festgeldangebote finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich.