Neues Tagesgeld-Angebot der Santander Bank: 3,30 % Zinsen für Neukunden sichern

Zins-Tipp!

Die Santander Bank ändert den Tagesgeld-Zins und bietet Neukunden jetzt 3,30 Prozent Zinsen auf für sechs Monate. Entdecken Sie die Vorteile dieses Angebots inklusive hoher Sicherheit und flexibler Verfügbarkeit.

Alles auf einen Blick:

Die Santander Bank* bietet Neukunden 3,30 Prozent Tagesgeldzinsen, garantiert für sechs Monate

Nach Ablauf des Aktionszeitraums beträgt der variable Tagesgeldzins 0,30 Prozent pro Jahr.

Hohe Sicherheitsstandards durch die deutsche Einlagensicherung und Mitgliedschaft im Einlagensicherungsfonds

Zinssatz und Garantiezeitraum

Neukunden bei der Santander Bank * profitieren von einem attraktiven Zinssatz von 3,30 Prozent auf das Tagesgeld für die ersten sechs Monate. Nach Ablauf dieses Zeitraums fällt der Zinssatz auf den variablen Bestandskundenzins von derzeit 0,30 Prozent pro Jahr. Diese Garantie bietet eine attraktive, zeitlich begrenzte Anlagemöglichkeit.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Das Tagesgeldkonto der Santander Bank * bietet tägliche Verfügbarkeit. Es gibt keine Mindest- oder Maximalanlagebeträge, sodass Sie bereits mit kleinen Beträgen von den Zinsen profitieren können. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, was einen Zinseszinseffekt ermöglicht.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung bei der Santander Bank * ist unkompliziert und erfolgt online. Nach Eingabe von Namen und E-Mail-Adresse müssen einige persönliche Daten sowie eine Verifikation per SMS-Code angegeben werden. Abschließend erfolgt die Identitätsprüfung per Videoident-Verfahren. Es fallen keine Kontoführungsgebühren an.

Einlagensicherung

Die Santander Bank * unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft der gesetzlichen Einlagensicherung Deutschlands, die Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Person schützt. Zusätzlich ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, wodurch eine freiwillige Absicherung bis zu fünf Millionen Euro pro Person gewährt wird.

Vorteile

Das Tagesgeldkonto der Santander Bank * bietet zahlreiche Vorteile. Die hohen Zinsen von 3,30 Prozent und die garantierte Laufzeit von sechs Monaten sind attraktiv für Neukunden. Weitere Vorteile sind die hohe Sicherheit durch die deutsche Einlagensicherung und die Möglichkeit, das Konto auch für Minderjährige oder als Gemeinschaftskonto zu eröffnen.

Nachteile

Ein Nachteil dieses Angebots ist, dass die hohen Zinsen nur für Neukunden gelten. Bestandskunden erhalten nach Ablauf des Garantiezeitraums nur noch 0,30 Prozent, was vergleichsweise niedrig ist.

Fazit

Das Tagesgeldkonto der Santander Bank * überzeugt mit hervorragenden Zinsen für Neukunden, einer hohen Einlagensicherung und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Es ist eine empfehlenswerte Option für alle, die kurzfristig von hohen Zinsen profitieren möchten. Nach Ablauf der Zinsgarantie sollten Anleger jedoch die Konditionen überprüfen, da der Bestandskundenzins deutlich niedriger ausfällt. Wenn Sie bereit sind, regelmäßig den Anbieter zu wechseln, können Sie stets vom besten Zinssatz profitieren. Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie auch jederzeit in unserem Tagesgeld-Vergleich