Irischer Notenbankchef Makhlouf: Leitzins könnte auf über 3,50 Prozent steigen

Die EZB hat ihren Leitzins zuletzt auf 2,50 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2008 angehoben und erklärt, dass sie beabsichtigt, die Zinsen im nächsten Monat auf 3,00 Prozent anzuheben.

Die Wirtschaft des Euroraums wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht in eine Rezession abgleiten, und die Beschäftigung ist Ende letzten Jahres kräftig gestiegen, während die zugrunde liegende Inflation auf einem Rekordhoch liegt. Die Anleger gehen davon aus, dass die EZB die Zinssätze bis Juli auf einen Höchststand von 3,50 Prozent anheben wird, bevor sie später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres wieder mit Zinssenkungen beginnt.

"Ich könnte mir vorstellen, dass die Zinssätze höher als 3,50 Prozent liegen", sagte Makhlouf, der als Gouverneur der irischen Zentralbank dem Rat der EZB angehört. "Ich bin bereit, energisch zu handeln, um die Inflation auf unser Ziel zu senken."

Makhlouf spricht nicht für die EZB als Institution, aber seine Äußerungen sind bemerkenswert, weil er als Zentrist im Spektrum zwischen den Ratsmitgliedern, die deutlich höhere Zinssätze fordern, und denjenigen, die der Meinung sind, dass die Notenbank schon fast genug getan hat, angesehen wird.

Makhlouf wies Vorschläge zurück, dass die EZB noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen soll, wenn die Inflation zurückgeht. "Ich denke, das geht wirklich zu weit. Wir werden einen Punkt erreichen, an dem wir dann ein Plateau erreichen werden", sagte er.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine vor fast einem Jahr ließ die Inflation in der Eurozone in die Höhe schnellen, und obwohl sie im Januar auf 8,5 Prozent zurückging, liegt sie immer noch weit über dem Ziel von 2 Prozent der EZB.

"Ich denke, dass die EZB die Zinsen nach der März-Sitzung anheben wird. Auch wenn die Inflation zurückgeht, liegt sie immer noch weit über unserem Ziel", sagte Makhlouf in einem Interview. Er erklärte zudem, die EZB werde über die Zinssätze von Sitzung zu Sitzung entscheiden, sobald neue Daten einträfen. "Wir sollten uns darauf einstellen, dass der kriegsbedingte Engpass der Energieversorgung einige Zeit andauern wird", fügte er hinzu.

