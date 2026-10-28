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Symbol ALZCF

Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

16:31 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 200 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei weiterhin vorsichtig optimistisch und zuversichtlich, dass das Gewinnziel für das laufende Jahr erreicht werde, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Noch wichtiger sei, dass sich der Fokus ab 2027 zunehmend auf kapazitätsgetriebenes Wachstum sowohl bei Kreatin als auch bei Nitroguanidin verlagere. Zwar seien der Kostendruck und die Wirtschaftlichkeit der US-Projekte im Auge zu behalten, doch biete die weitere Expansion im Kreatinbereich bedeutendes Aufwärtspotenzial./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
161,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
162,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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