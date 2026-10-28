Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A41YHG
ISIN DE000A41YHG1
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 200 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei weiterhin vorsichtig optimistisch und zuversichtlich, dass das Gewinnziel für das laufende Jahr erreicht werde, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Noch wichtiger sei, dass sich der Fokus ab 2027 zunehmend auf kapazitätsgetriebenes Wachstum sowohl bei Kreatin als auch bei Nitroguanidin verlagere. Zwar seien der Kostendruck und die Wirtschaftlichkeit der US-Projekte im Auge zu behalten, doch biete die weitere Expansion im Kreatinbereich bedeutendes Aufwärtspotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
161,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
162,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
220,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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