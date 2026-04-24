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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Buy

08:36 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum belegen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Nachfrage und hält die Konsensschätzungen für erreichbar - insbesondere angesichts des rekordhohen Auftragsbestands Ende 2025./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,32 €		 Abst. Kursziel*:
15,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:36 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.26 Bechtle Buy UBS AG
26.03.26 Bechtle Buy UBS AG
24.03.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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