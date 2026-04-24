Bechtle Aktie
Marktkap. 3,66 Mrd. EURKGV 24,01
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum belegen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Nachfrage und hält die Konsensschätzungen für erreichbar - insbesondere angesichts des rekordhohen Auftragsbestands Ende 2025./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,32 €
|Abst. Kursziel*:
15,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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