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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Buy

10:51 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
32,82 EUR 1,12 EUR 3,53%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 34 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 12. August dürften eine ähnliche Geschäftsdynamik wie zum starken Jahresauftakt zeigen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele erwartet er aber nicht, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die zweite Jahreshälfte immer noch hoch liege. Wolf hob indes seine Schätzungen ein wenig an und rollte die Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,78 €		 Abst. Kursziel*:
5,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

10:51 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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