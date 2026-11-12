JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Erfüllte Erwartungen stützten im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttags die Prognosen für das Gesamtjahr, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend. Der Fokus verlagere sich nun auf die Veranstaltung in der kommenden Woche, die zum wichtigen Treiber werden könne./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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