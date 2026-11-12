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Symbol CEVMF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:46 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
61,80 EUR 5,00 EUR 8,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Erfüllte Erwartungen stützten im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttags die Prognosen für das Gesamtjahr, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend. Der Fokus verlagere sich nun auf die Veranstaltung in der kommenden Woche, die zum wichtigen Treiber werden könne./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,20 €		 Abst. Kursziel*:
55,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,72%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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