Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach dem vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gekippten Berliner Mietendeckel von 51,90 auf 53,80 Euro angehoben. Die Einstufung wurde mit "Buy" bekräftigt. Die Entscheidung des BVerfG habe weitreichende Konsequenzen auch für die Gesetzgebungskompetenz auf Ebene der Bundesländer, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun weiche Unsicherheit, da rechtliche Fragen über Mietregelungen geklärt seien und die Kompetenz darüber an den Bund zurückverwiesen wurde. Deutsche Wohnen profitiere davon. Regulierungsdruck bestehe aber weiterhin, solange das Ungleichgewicht von Angebot und der Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum nicht gelöst sei./ck/bek

