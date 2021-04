FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Wohnen nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel von 49,00 auf 51,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Für die Immobilienunternehmen wie Deutsche Wohnen sei das Urteil als Etappensieg zu werten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass in diesem Jahr die Bundestagswahl anstehe und das Thema Mietpreisregulierungen damit noch mehr in den Fokus des Wahlkampfes rücke. Die politischen Mehrheitsverhältnisse in Deutschland hätten sich in den letzten Wochen und Monaten spürbar verschoben, sodass eine deutlich stärke Mietregulierung auf Bundesebene nicht mehr ausgeschlossen werden könne. Dies erklärt Oblinger zufolge möglicherweise den verhältnismäßig moderaten Kursanstieg nach dem Gerichtsurteil an diesem Donnerstag./la/he